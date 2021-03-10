В Кремле прокомментировали заявление Владимира Зеленского о встречах с лидерами «Нормандской четверки». Напомним, накануне президент сообщил, что если саммит «Нормандской четверки» в очередной раз не проведут, он по отдельности будет встречаться с каждым из лидеров-участников формата для обсуждения урегулирования на Донбассе.

Он также признавал, что после введения санкций против нардепа Виктора Медведчука и телеканалов ситуация на Донбассе обострилась.

Как известно, лидеры Франции, Германии, Украины и России не могут провести саммит в Берлине. Изначально он должен был пройти в апреле прошлого года. По мнению, главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, именно Россия блокирует встречу лидеров «Нормандской четверки».

В Кремле сейчас ставят условие для переговоров с Владимиром Путиным.

«Любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена. И в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей. Президент РФ никогда не отвергает априори какие-либо встречи, тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу всем», – цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования ситуации на Донбассе, который подготовили Украина и ее западные партнеры, готов и ждет, когда Россия одобрит его, или открыто заявит, что не хочет мира.

Также сообщалось о том, что первый «премьер-министр ДНР», глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай намерен баллотироваться в депутаты Госдумы Российской Федерации.

Главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин угрожает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

