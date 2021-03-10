В Турции, в провинции Батман микроавтобус со школьниками и работниками текстильного предприятия, сорвался со скалы.
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли двое детей, передает издание NTV.
«Два человека погибли и 24 получили ранения, у троих из них серьезные травмы, в результате падения сервисного микроавтобуса с 300-метровой скалы», — указано в сообщении.
Местные жители создали живую цепь на склоне, чтобы помочь спасательным службам достать пострадавших.
На данный момент пятеро из пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии.
Как мы уже рассказывали ранее, трое граждан Украины пострадали в результате ДТП, которое произошло с туристическим автобусом в Египте.
А также, в Польше предъявлены обвинения водителю автобуса с украинцами, который попал в смертельное ДТП. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.