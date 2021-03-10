В Украине началась третья волна коронавируса — наблюдается рост суточной заболеваемости, увеличивается количество тяжелых больных.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, уже возрастает нагрузка на всю медицинскую систему в целом.

Он также добавил, что все в большем количестве регионов вводят «красные» зоны.

Одновременно с этим Шмыгаль заявил, что медицинская система Украины готова к третьей волне, поскольку процесс ее усиления не останавливался с начала пандемии: «Мы обеспечили максимальное возможное число койко-мест с подведенным кислородом. Их общее количество более 66 тысяч – это один из самых высоких показателей в Европе».

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус атакует Украину с новой силой — выросли уровни госпитализации, заполняемости коек с доступом к кислороду. При этом все чаще украинцы обращаются за помощью к волонтерам — они просят кислородный концентратор, потому что уже не могут попасть в больницу.