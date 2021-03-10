В Украине за прошедшие сутки, 9 марта, вакцину от коронавируса получили 4 362 человека. Всего с начала вакцинации привили 23 480 человек — все они получили только первую дозу препарата.

Об этом сообщает верифицированные Министерством здравоохранения Telegram_канал «Коронавирус_инфо».

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Донецкой области (660 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых также из Донецкой области (3134 прививки), наименьшее — в Сумской области (430 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 330 прививок;

Волынская область — 160 прививок;

Днепропетровская область — 260 прививок;

Донецкая область — 660 прививок;

Житомирская область — 50 прививок;

Закарпатская область — 90 прививок;

Запорожская область — 60 прививок;

Ивано-Франковская область — 72 прививки;

Киевская область — 320 прививок;

Кировоградская область — 140 прививок;

Луганская область — 220 прививок;

Львовская область — 140 прививок;

Киев — 100 прививок;

Николаевская область — 70 прививок;

Одесская область — 180 прививок;

Полтавская область — 230 прививок;

Ровенская область — 110 прививок;

Сумская область — 80 прививок;

Тернопольская область — 180 прививок;

Харьковская область — 130 прививок;

Херсонская область — 150 прививок;

Хмельницкая область — 110 прививок;

Черновицкая область — 40 прививок;

Черниговская область — 90 прививок.

Черкасская область — 390 прививок.

