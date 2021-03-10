Журналисты из Bellingcat призывают свою аудиторию верить только официальной информации, которую публикуют авторы будущего расследования «Вагнергейт».

Об этом написал основатель издания Элиот Хиггинс в своем Twitter:

«Ходит много слухов о грядущем документальном фильме о «Вагнергейте», но вы должны слушать только то, что говорят об этом члены команды Bellingcat. Помимо этого, все, что я сейчас говорю, это «без комментариев».

Его заявление появилось на фоне многочисленных слухов, которые распространяют в Украине. К примеру, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что съемочная группа Bellingcat сейчас находится в Киеве. При этом он не смог сообщить, что именно они снимают.

В СМИ также была информация о том, что начальник главного управления Минобороны Кирилл Буданов якобы обратились к главе британской разведки с просьбой помешать выходу фильма Bellingcat. «Зеркало недели» сообщало, что окружение президента волнует, как они будут представлены в материале расследователей. Также в ОП якобы беспокоятся, установят ли журналисты факт предательства и назовут ли имя человека, который «слил» данные о совместной операции спецслужб Украины и США по задержанию россиян.

Похожее заявление сделал журналист Дмитрий Гордон. По его словам, 15 марта будет озвучена некая важная информация, которая станет «исторической для Украины».

Справка:

В декабре 2020 года Bellingcat анонсировало расследование о срыве масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской «ЧВК Вагнера», которые участвовали в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ.

Ранее в СБУ заявляли, что отказываются комментировать слухи о якобы причастности к операции по задержанию членов ППК «Вагнера» в Минске. В СБУ подчеркнули, что ни один сотрудник ведомства не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Минска о передаче «вагнеровцев» России несправедливым, неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях. По его словам, последствия этого решения будут катастрофическими.

Также сообщалось, что журналист Bellingcat Христо Грозева опубликовал данные обо всех перемещениях сотрудников ФСБ, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.



