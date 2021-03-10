В понедельник, 15 марта, начинается самый строгий и самый длинный пост — Великий. Цель этого поста — подготовка к встрече Пасхи. В Ветхом Завете она была связана с избавлением еврейского народа от рабства в Египте и переходом в Землю обетованную. Чтобы это произошло, люди 40 лет странствовали по пустыне, очищаясь от своих грехов и от тех людей, которые не сохранили верность Богу.

О правилах Великого поста, а также его адаптации к ситуации с коронавирусом «Вестям» рассказал отец Митрофан, преподаватель Киевской духовной академии.

Отец Митрофан напомнил, что в Новом Завете, Пасха — это Воскресение Христово, избавление человечества от рабства греха и смерти. Память о 40-дневном посте Христа в пустыне и о вхождении еврейского народа в Землю обетованную стала основанием для Великого поста. Во время него мы очищаемся духовно и благодаря этому можем участвовать в победе Господа над смертью, которая и празднуется Пасхой.Великий пост — 2021: дата и главные правила

По его словам, достигнуть очищения можно при помощи молитв и поста. Нужно отказаться от мяса, яиц, молочных продуктов. При этом можно употреблять рыбу — на Вербное воскресенье и Благовещение Богородицы.

«Задача этого телесного воздержания — дать возможность человеку увидеть проблемы своей духовной жизни. Как это работает, можно объяснить с помощью такого образа. Играет оркестр, и тут вступают барабаны, перебивают своим звучанием все остальные инструменты. Наша телесность порой, как те барабаны, заглушает голос души. Мы просто «заедаем» стресс, тревогу, какие-то негативные эмоции. Например, съели что-то сладкое — и вроде как на душе стало спокойнее. Но проблема-то никуда не делась. И так происходит изо дня в день, из года в год. Человек не работает над собой, пытается не вылечить, а заглушить душевную боль едой или выпивкой. Когда же он начинает поститься, все духовные неполадки вылазят наружу. Помогает их увидеть молитва преподобного Ефрема Сирина, в которой просят у Бога: «Даруй ми зрети моя прегрешения». Так что главная задача поста — это духовная работа над собой», — отмечает отец Митрофан.

Он также подчеркивает, с ограничениями в рационе важно не переусердствовать, чтобы пост не сказался на ваших физических возможностях: «Никто не отменял работу, ответственность перед другими людьми, обществом, поэтому не нужно доводить себя до измождения. Нужно понимать: календарь поста — это монастырский устав, то есть написан для монахов. Блаженнейший митрополит Онуфрий говорит, что нужно рассчитать меру своих возможностей. Можешь есть один раз в день — ешь. Можешь соблюдать сухоядение по средам и пятницам — соблюдай. Но только если позволяют силы».

Преподаватель Киевской духовной академии также дает некоторые рекомендации по подготовке к Великому посту.

Так, нужно согласовать с духовником меру своего поста: «Подойдите к нему, расскажите свои жизненные обстоятельства. Например, священник может сказать: «Оставляйте молочные продукты, кроме среды и пятницы». Важно при этом самому для себя установить «буйки», за которые нельзя заплывать. Кто-то может подумать: «Раз молочное разрешили, буду есть и мясное». Но не нужно наглеть. Все равно должна быть какая-то дисциплина, даже если есть послабления со стороны священника. Особое внимание на этой неделе перед Великим постом уделите Прощеному воскресенью. Пост — это в какой-то степени подарок Богу. А Господь говорит: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Матфея 5:23–24). Поэтому в Прощеное воскресенье мы и просим прощения, чтобы войти в пост без камня на сердце. Лучше всего лично это сделать, поговорив с человеком. Не стоит высылать СМС или картинку в интернете. Это пустословие, за которым не чувствуется духовного труда. Попросите у Бога: «Господи, помоги мне этот узел разрубить».

Отец Митрофан также обращает внимание на то, что отказавшись от скоромной пищи, нельзя объедаться растительной. Например, человек знает, что можно употреблять грибы во время поста, и ест их ведрами. А кто-то может просто съесть одну котлету, хотя ему, может, хочется съесть их десять. И вот это будет больше пост, чем когда человек объедается грибами.

«И, конечно, помним: пост — это не только об ограничениях в еде. Нужно молиться, ходить каждое воскресенье в церковь. Как минимум один раз во время поста нужно причаститься», — подчеркнул отец Митрофан.

Добавим, самые важные в Великом посте — первая и последняя недели. Если по каким-то причинам не получится посещать церковь, в первую неделю нужно послушать онлайн или почитать Великий покаянный канон святого Андрея Критского. В церкви он читается на службах с понедельника по четверг. На последней неделе Великого поста можно дома перечитывать те отрывки из Евангелия, в которых вспоминаются Страсти Христовы, его последние дни: Тайная вечеря, предательство Иуды, допросы Пилата, распятие на кресте, погребение.

Для причастия можно пригласить священника со Святыми Дарами к себе домой и причаститься келейно.

