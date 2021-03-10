Так называемые «власти» оккупированного Крыма намерены подать иск против Украины для компенсации якобы нанесенного водной блокадой ущерба.

Как передает издание ТАСС, об этом заявил «спикер Госсовета» Владимир Константинов.

Он сообщил, что сначала предпримет попытку доказать вину Украины в российских судах, а затем пойдет и в международные.

«Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада – это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим», – утверждает Константинов.

Пособник оккупантов призвал своих подчиненных подготовить информацию об «ущербе от перекрытия Северо-Крымского канала для экологии, сельского хозяйства и предприятий Крыма, а также для здоровья жителей полуострова».

«Прошу подготовить визуальную картинку, снять с квадрокоптера Северо-Крымский канал – как сейчас он выглядит, в каком жутком состоянии. Нам досталась серьезнейшая экологическая проблема, которая возникла на месте бывшего канала», – подчеркнул Константинов.

Кроме того, отмечает пропагандистский ресурс полуострова «Крыминформ», он выступил за оценку ущерба, нанесенного водным коллапсом крымскому сельскому хозяйству.

«У нас фактически полностью ликвидирована целая отрасль, которая занималась выращиванием риса и поставляла более 30% на всю Украину. Все остальные убытки, которые понесли фермеры в 2014, 2015, 2016 годах, связаны были с переориентированием хозяйства; многие до сих пор несут эти убытки», – заявляет оккупант.

Также представители «крымской власти» хотят включить в сумму иска 50 млрд рублей, которые в ближайшие годы планирует потратить Россия на решение проблем водообеспечения городов Крыма.

Ответчиками якобы должны будут стать представители Украины, которые поддержали водную блокаду захваченной Россией территории.

Как мы уже рассказывали ранее, в РФ заявили, что оккупированный Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины.

А тем временем, у Путина отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о Крыме. Напомним, накануне в Вашингтоне заявили, что Америка никогда не признает аннексию полуострова, и продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.