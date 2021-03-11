«Британский» штамм коронавируса примерно на 64% смертоноснее более ранних штаммов. Помимо этого, он также легче распространяется.

Как говорится в материале British Medical Journal, к такому выводу пришли исследователи из разных учреждений Великобритании после анализа данных более 100 тысяч пациентов, у которых коронавирус фиксировали с октября 2020-го по январь 2021 года.

По информации ученых, вероятность умереть от «британского» штамма коронавируса выше от 32% до 104%, что в среднем составляет 64%.

«В обществе смерть от COVID-19 по-прежнему является редким явлением, но «британский» штамм повышает этот риск. Этот факт и его способность быстрее распространяться делает новый вариант вируса угрозой, к которой следует относиться серьезно», — заявил ведущий автор исследования из Университета Эксетера в Великобритании Роберт Челлен.

В Украине фиксируют третью волну коронавируса.

Ученый из Института биохимии НАН Украины Владимир Галицкий считает, что весенняя волна заболеваемости продлится до середины мая, а ее пик выпадет на начало апреля. При этом суточный прирост новых подтвержденных случаев коронавируса может достичь отметки в 40 000, а число летальных случаев — 1 000.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что если более 13 областей по стране перейдут в «красную» зону и все критерии будут расти, придется объявлять новый локдаун.