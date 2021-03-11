4 день Масленицы 11 марта, или как его еще называют — Разгуляй — празднуется с широким размахом. Это время было особенным в проведении мероприятий.
Многие традиции празднования Масленицы сохранились и по сей день. Веселые гуляния, колядки, катание на санках и разного рода соревнования привлекали много людей.
На масленицу в этот день начиналось большое празднование. Все работы прекращались в широкий четверг и народ собирался для торжественного проводы зимы. Можно было посмотреть на захватывающие кулачные бои, представления, которые разыгрываются в забавных костюмах, принять участие в перетягивании каната и т. Д.
Разгуляй славился и таким экстремальной развлечением, как прыжки через костер. Такой обычай пришел из языческих времен. Ребята разводили костер и по очереди перепрыгивали через него. Буря эмоций сопровождала этот процесс.
Название «перелом» также вошло в обиход. Этот период считался переломным в праздновании масленицы. Весна вступала в свои законные права. Четверг, называемый колядухой масляной, славился различными развлечениями, одним из которых было переодевания. Многие носили в смешные и порой страшные костюмы, пачкались в саже и пугали прохожих.
«Народная правда» собрала поздравления и открытки.
Масленицу праздновали,
Лютую зиму провожали.
Были танцы, были песни
И блины всем на удивление.
Ой, какое же это красивый праздник —
Вас позвольте поздравить!
Я хочу вам пожелать
В Масленицу эту
Ярко жить да поживать,
И везения вам сейчас
Искренне желаю,
Чтобы каждый день и час
Жить, не унывая!
Зиму провожай и весну встречай
Вкусными блинами всех ты угощай.
С масленкой поздравь всех друзей своих.
Попроси прощения и прости всех их.
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