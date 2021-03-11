4 день Масленицы 11 марта, или как его еще называют — Разгуляй — празднуется с широким размахом. Это время было особенным в проведении мероприятий.

Многие традиции празднования Масленицы сохранились и по сей день. Веселые гуляния, колядки, катание на санках и разного рода соревнования привлекали много людей.

С давних пор масляную праздновали несколько дней, каждый из которых был отмечен особыми мерами. Последняя неделя перед Великим постом проводилась не только в пышных гуляниях, но и в поедании большого количества блинов, которые пекли на разный манер.Четвер-Разгуляй был особенно захватывающим днем.

На масленицу в этот день начиналось большое празднование. Все работы прекращались в широкий четверг и народ собирался для торжественного проводы зимы. Можно было посмотреть на захватывающие кулачные бои, представления, которые разыгрываются в забавных костюмах, принять участие в перетягивании каната и т. Д.

Разгуляй славился и таким экстремальной развлечением, как прыжки через костер. Такой обычай пришел из языческих времен. Ребята разводили костер и по очереди перепрыгивали через него. Буря эмоций сопровождала этот процесс.

Название «перелом» также вошло в обиход. Этот период считался переломным в праздновании масленицы. Весна вступала в свои законные права. Четверг, называемый колядухой масляной, славился различными развлечениями, одним из которых было переодевания. Многие носили в смешные и порой страшные костюмы, пачкались в саже и пугали прохожих.

«Народная правда» собрала поздравления и открытки.

Масленицу праздновали,

Лютую зиму провожали.

Были танцы, были песни

И блины всем на удивление.

Ой, какое же это красивый праздник —

Вас позвольте поздравить!

Я хочу вам пожелать

В Масленицу эту

Ярко жить да поживать,



И везения вам сейчас

Искренне желаю,

Чтобы каждый день и час

Жить, не унывая! Лучше всех на свете.И везения вам сейчасИскренне желаю,Чтобы каждый день и часЖить, не унывая!

Зиму провожай и весну встречай

Вкусными блинами всех ты угощай.

С масленкой поздравь всех друзей своих.

Попроси прощения и прости всех их.

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