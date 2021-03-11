В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 11 марта.

Четверг будет довольно прохладным, а в Закарпатье возможен снег.

Воздух в среднем прогреется только до 3 градусов тепла. На востоке будет холоднее, там от одного до трех мороза. На западе и юге немного теплее: 2-5 тепла.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил детальный прогноз погоды на весну.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая.

Леонид Горбань также предупреждал о том, что погода не спешит радовать украинцев теплом, несмотря на то, что за окном уже весна. Согласно прогнозам, в этом году ожидается холодная и поздняя весна — морозы ожидаются даже в апреле, прохладно будет и после Пасхи (в этом году она отмечается 2 мая).