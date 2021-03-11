Украину ожидает новый медицинский коллапс в случае продолжения нарушений правил адаптивного карантина.

Такое заявление сделала эпидемиолог Людмила Мухарская, передает ТСН.

«Пренебрежение карантинными требованиями приведет к медицинскому коллапсу. Мы видим, что в областях с» красной» зоны это уже случилось. Произошло очень быстрое распространение коронавируса и регионы не успели подготовиться. А карантин вводится именно с тот целью, чтобы растянуть во времени быстрое распространение болезни. Потому карантин не может остановить распространение болезни, он может лишь затормозить этот процесс для того, чтобы медицинская система успела подготовиться к вызовам «, — заверила Мухарская.

Медик подчеркнула, что в «красных» зонах необходимо очень строго соблюдать карантин. При соблюдении этого условия — тотальный карантин вводить не придется.

«На вопрос о необходимости введения локдауна, как это было год назад, нет однозначного ответа. Потому конечно, чем жестче карантин, тем меньше риск распространения COVID-19. Но с другой стороны есть экономические и социальные причины, которые не позволяют власти идти на жесткие шаги. На мой взгляд, ограничительные меры нужны и этот адаптивный карантин — это вполне нормальный способ борьбы с эпидемией, но его условие нужно соблюдать», — резюмировала эпидемиолог.

Как мы уже рассказывали ранее, в Министерстве здравоохранения Украины обновили список зон карантина.

Тем временем, «Укрзализниця» продлила до 19 марта ограничения на продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, которые находятся в «красной» зоне карантина.