В Совете национальной безопасности и обороны Украины 11 марта анонсировали проверку всех народных депутатов, которые помогли ратифицировать Харьковские соглашения о продлении пребывания российского Черноморского флота в Крыму в 2010 году.

Как утверждает главы СНБО Алексей Данилов, действий депутатов могут подпадать под статью о государственной измене.Закон поддержали представители следующих партий

160 депутатов от Партии регионов;

27 депутатов от Коммунистической партии Украины;

20 депутатов от фракции блока Литвина;

13 внефракционных депутатов;

9 депутатов от блока Юлии Тимошенко;

7 депутатов от фракции «Наша Украина – Народная самооборона».

Наиболее известными народными депутатами, которые голосовали за ратификацию Харьковских соглашений являются Игорь Палица – глава партии «За майбутнє» и Сергей Головатый – нынешний заместитель главы Конституционного суда;Полный список нардепов, которые голосовали за закон:

Как мы уже рассказывали ранее, на заседании СНБО, которое прошло сегодня, 11 марта, были продолжены санкции в отношении двух российских банков. А также принят ряд других ключевых решений.

Тем временем, так называемые «власти» оккупированного Крыма намерены подать иск против Украины для компенсации якобы нанесенного водной блокадой ущерба.