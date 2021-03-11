«Укрзализниця» продлила до 19 марта ограничения на продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, которые находятся в «красной» зоне карантина.
Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба «Укрзализныци».
Ограничения касаются продажи билетов, а также высадки и посадки пассажиров, следующих из и в «красные» карантинные зоны ограничений.
Ограничения будут отменены после официального выхода регионов из статуса «красных зон» после вступления в силу соответствующего решения Минздрава.
В то же время, в «Укрзализныце» готовы к назначению специальных рейсов по представлению облгосадминистраций для безопасной транспортировки людей с соблюдением всех карантинных требований.
Как мы уже рассказывали ранее, «Укрзализныця» приостановила движение поездов в Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской областях, который попали в «красную зону» карантина из-за резкого роста количества больных COVID-19.
Также напоминаем, как можно добраться в города, которые находятся в «красной» зоне карантинных ограничений на сегодняшний день.