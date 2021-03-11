В селе Счастливое под Херсоном обнаружили тело семилетней Маши Борисовой, которую четверо суток искали полицейские и волонтеры со всей Украины. Ребенок пропал еще 7 марта.

Детали происшествия опубликованы на сайте регионального ГУНП.

«Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений труп пропавшей девочки. Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются», — указано в сообщении.

Тело девочки обнаружили спрятанным в мешке за старым сараем, который до этого правоохранители уже проверяли несколько раз.

Как мы уже рассказывали ранее, в Кривом Роге в заброшенной квартире обнаружили 15-летнюю девочку, которая не ходит, не разговаривает и весит 9 килограммов. До такого состояния ее довела мать.

А в Ровно 11-летняя девочка попала в реанимацию после того, как выпила 40 таблеток «Парацетамола».