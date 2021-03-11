10 марта на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела погиб украинский военный.

Об этом сообщает штаб операции Объеденных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Ломакино, Красногоровка и Марьинка захватчики открывали прицельный огонь в направлении позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вооруженные формирования РФ также осуществили обстрел украинских позиций из стрелкового оружия неподалеку населенного пункта Старогнатовка. Вследствие вражеского нападения погиб украинский военный.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования ситуации на Донбассе, который подготовили Украина и ее западные партнеры, готов и ждет, когда Россия одобрит его, или открыто заявит, что не хочет мира.

Главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин угрожает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.