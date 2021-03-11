Погода в Украине немного улучшится только к выходным, но потепление испортят осадки.

Об этом «Фактам» рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, с 13 марта ожидается повышение температуры до плюс 3−8 градусов, а на юге, в Прикарпатье и Закарпатье — до плюс 10 градусов.

Такая погода, по ее прогнозу, продержится до 18 марта, затем снова придет похолодание: «Так что по ночам будут морозы до минус 5, днем — около 0, а местами и минус 2. Для марта это нормальный температурный фон».

Что касается осадков, то их стоит ожидать на южной и восточной части страны. Они будут в виде дождя и мокрого снега.

В ближайшие выходные будет ветрено, порывы до 15−20 метров в секунду, в Карпатах — 25−30 метров в секунду. В горах возможны метели.

Добавим, по прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в воскресенье, 14 марта, осадков не ожидается, но скорость ветра будет достигать силы в 12 метров в секунду. Днем на востоке термометры покажут плюс 2−6, на юге — до плюс 11 градусов.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил детальный прогноз погоды на весну.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая.

Леонид Горбань также предупреждал о том, что погода не спешит радовать украинцев теплом, несмотря на то, что за окном уже весна. Согласно прогнозам, в этом году ожидается холодная и поздняя весна — морозы ожидаются даже в апреле, прохладно будет и после Пасхи (в этом году она отмечается 2 мая).