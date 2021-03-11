12 марта отмечается Всемирный день почки, Всемирный день против кибер-цензуры, День посадки деревьев в Китае, а по народному календарю — Василий Капельник. Кроме того, продолжаетсяМасленица. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Василий Капельник

В этот день православная церковь чтит преподобного Василия Декаполита, исповедника. Наши предки на Василия капельником приносили в дом сосновую ветку: считалось, что она очищает воздух и дает здоровье всей семьи. Великий пост: как провести семь недель, календарь питания

Приметы 12 марта

Если шел дождь — лето быть добрым. Предки в этот день наблюдали, как тают круги вокруг деревьев: если края крути — это и весна будет крутая, если роды — это и весна протяженная. Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в марте

Всемирный день почки

Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года. По сути, это глобальная информационно-образовательная кампания, направленная на повышение осведомленности о важности наших почек. По данным ВОЗ и международных нефрологических организаций и обществ, число больных с заболеваниями почек системы сегодня составляет около 10% населения планеты, и эта цифра, к сожалению, растет. В большинстве случаев речь идет о тяжелые хронические заболевания, которые часто заканчиваются летальным исходом, или о заболеваниях, которые переходят в категорию хронических. Всемирный день против кибер-цензуры основали международные организации «Репортеры без границ» и «Международная амнистия». День посадки деревьев в Китае Весенний праздник — День посадки деревьев — официальный праздник в Китае и Тайване. Ежегодно 12 марта, в день смерти революционера Сунь Ятсена, в стране проводятся массовые посадки зеленых насаждений.