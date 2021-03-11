Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом.

В этот день есть свои традиции и правила. НАРОДНАЯ ПРАВДА расскажет вам о них.

Когда Прощеное воскресенье?

В 2021 году Прощеное воскресенье — 14 марта. А 15 марта начинается Великий пост, который заканчивается в субботу, 1 мая.

Как просят прощения?

Перед Великим постом следует попросить прощения у родных и знакомых. хватит слов: «Прости меня». Отвечают: «Бог простит, и я прощаю». Следует говорить именно «прости», а не «прости».

Что можно и нужно делать в Прощеное воскресенье?

Попросить прощения. И, главное, признать свою вину и покаяться.

Сходить в церковь.

Также в этот день вспоминают усопших и ходят на кладбище.

Помочь тем, кто нуждается в этом.

Печь блины.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье?

Нельзя употреблять алкоголь и ругаться.

В этот день едят мяса, а молочные продукты только до первой звезды.

Нельзя злиться и ругаться.

Церковь также напоминает, что нельзя сжигать чучело Масленицы и прыгать через огонь — это языческая традиция.

Нельзя трудно работать. Следует отказаться от уборки, стирки, шитья и других домашних дел. Исключение — уход за домашними животными и приготовления пищи.

А чтобы приготовить завтрак или обед, вам понадобятся рецепты вкусных блинов .