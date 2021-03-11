Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом.
В этот день есть свои традиции и правила. НАРОДНАЯ ПРАВДА расскажет вам о них.
Когда Прощеное воскресенье?
В 2021 году Прощеное воскресенье — 14 марта. А 15 марта начинается Великий пост, который заканчивается в субботу, 1 мая.
Как просят прощения?
Перед Великим постом следует попросить прощения у родных и знакомых. хватит слов: «Прости меня». Отвечают: «Бог простит, и я прощаю». Следует говорить именно «прости», а не «прости».
Что можно и нужно делать в Прощеное воскресенье?
Попросить прощения. И, главное, признать свою вину и покаяться.
Сходить в церковь.
Также в этот день вспоминают усопших и ходят на кладбище.
Помочь тем, кто нуждается в этом.
Печь блины.
Что нельзя делать в Прощеное воскресенье?
Нельзя употреблять алкоголь и ругаться.
В этот день едят мяса, а молочные продукты только до первой звезды.
Нельзя злиться и ругаться.
Церковь также напоминает, что нельзя сжигать чучело Масленицы и прыгать через огонь — это языческая традиция.
Нельзя трудно работать. Следует отказаться от уборки, стирки, шитья и других домашних дел. Исключение — уход за домашними животными и приготовления пищи.
А чтобы приготовить завтрак или обед, вам понадобятся рецепты вкусных блинов .