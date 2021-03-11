Угроза полномасштабного вторжения России в Украину сейчас маловероятна — Кремль не решится на глобальное обострение из-за экономических проблем.

Об этом в интервью «Обозревателю» заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Во-первых, они экономически не готовы, во-вторых, украинская армия у нас на сегодня – это небо и земля по сравнению с той, что была до 2014 года. Это возрожденная практически с нуля обновленная армия, с очень серьезным идеологически-патриотическим настроением», – подчеркнул вице-премьер.

Он также напомнил, что войну на Донбассе с 2014 года прошли порядка 500 тысяч украинцев, которые по итогу имеют реальный боевой опыт:

«Это 500 тысяч мобилизационного потенциала Украины. Плюс официально – 250 тысячный состав ВСУ и еще 50 тысяч бойцов Нацгвардии. Я уже не говорю о других патриотически настроенных украинцах».

При этом он добавил, что в России, где население составляет более 100 млн, численность армии равна 1,5 млн человек. Однако из-за огромных территорий Кремль не сможет перебросить все силы на границу с Украиной для масштабной войны.

Резников ранее сообщал, что обострение на Донбассе связано с тем, что Россия хочет добиться полного уничтожения Украины как государства.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования ситуации на Донбассе, который подготовили Украина и ее западные партнеры, готов и ждет, когда Россия одобрит его, или открыто заявит, что не хочет мира.

Экс-главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что боевики «ДНР» на оккупированном Донбассе признали значительные проблемы с человеческими ресурсами, и вооружением, и техникой. В этом они обвинили Россию и Министерство обороны РФ в частности.