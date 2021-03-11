На заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое прошло сегодня, 11 марта, были продолжены санкции в отношении двух российских банков. А также принят ряд других ключевых решений.

Подробности на брифинге озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще с 2019 года. 19 марта у них заканчивался этот срок. Двум этим российским банкам продлен срок этих санкций еще на три года», – отметил он.

Также, Совет нацбезопасности поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году. Секретарь СНБО подчеркнул, что решение народных депутатов открыло дорогу к оккупации Крыма.

Кроме того, «Мотор Сич» намерены вернуть государству в законный способ уже в скором времени.

«Речь идет о предприятии «Мотор Сич» в Запорожье. На сегодняшний день принято решение, согласно которому предприятие «Мотор Сич» будет возвращено украинскому народу. Будет возвращено в собственность Украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», – заявил Данилов.

Также он сообщил, что «Донецкоблгаз» отключил население от газа. Выяснилось, что владельцами являются две компании, зарегистрированные в Гонконге.

По «Донецкоблгазу» будет проведена проверка, в случае выявления нарушений его вернут в собственность государства.

Как мы уже рассказывали ранее, официальный Евросоюз поддержал решение США о введении санкций в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.

Тем временем, Европейский союз еще на год продлил санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.