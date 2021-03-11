Пророссийские боевики за сутки 11 марта четыре раза нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе, игнорируя Минские договоренности.

Подробности обнародовал пресс-центр командования ООС на своей странице в Facebook.

Обстрелы боевиков были зафиксированы в районе населенного пункта Пищевик. Террористы обстреливали ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

На других участках вдоль линии разграничения в четверг, 11 марта, наблюдалась «тишина».

К счастью, в результате вражеских обстрелов со стороны боевиков ни один украинский военный не погиб и не был ранен. В целом, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ обо всех фактах нарушения режима прекращения огня.

Как мы уже рассказывали ранее, 10 марта на Донбассе вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела погиб украинский военный.

Тем временем, боевики «ДНР» на оккупированном Донбассе признали значительные проблемы с человеческими ресурсами, и вооружением, и техникой. В этом они обвинили Россию и Министерство обороны РФ в частности.