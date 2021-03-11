Украина, будучи самой крупной страной восточной Европы, держит самые низкие темпы вакцинации среди других европейских государств, сопоставимых по размерам и населению. Если ситуация с вакцинацией не поменяется, Украина рискует вырваться из пандемии позже не только всей Европы, но и многих других государств в мире.

«Страна» посчитала, сколько лет понадобится разным странам, чтобы вакцинировать половину своих жителей при сохранении нынешних темпов. Обратите внимание, что у многих стран на это уйдет меньше года, в том время как Украина потратит 25 лет.

Украина — 25 лет,

Россия — 1,8 лет,

Турция — 437 дней,

Бразилия — 403 дня,

Словакия — 344 дня,

Польша — 253 дня,

Германия — 223 дня,

Румыния — 222 дня,

Греция — 191 день,

США — 78 дней,

Венгрия — 74 дня,

Израиль — 23 дня.

Конечно, ситуация еще может измениться, ведь министерство здравоохранения пытается ускорить темпы вакцинации. А пока что по показателю вакцинированных на сто человек населения Украина находится на последнем месте среди всех своих соседей. Первые четыре места у: Венгрии, Польши, Словакии и Румынии.

За последние дни число прививаемых в Украине постепенно растет — за вчера укололи рекордные 5 898 человек. Но это все равно очень медленно. Всего же с начала вакцинации — за 15 дней — смогли начать прививать лишь 0,06% населения.

Ученые пришли к выводу, что «британский» штамм коронавируса примерно на 64% смертоноснее более ранних штаммов. Помимо этого, он также легче распространяется.

Ученый из Института биохимии НАН Украины Владимир Галицкий считает, что весенняя волна заболеваемости продлится до середины мая, а ее пик выпадет на начало апреля. При этом суточный прирост новых подтвержденных случаев коронавируса может достичь отметки в 40 000, а число летальных случаев — 1 000.