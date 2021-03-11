Украина, будучи самой крупной страной восточной Европы, держит самые низкие темпы вакцинации среди других европейских государств, сопоставимых по размерам и населению. Если ситуация с вакцинацией не поменяется, Украина рискует вырваться из пандемии позже не только всей Европы, но и многих других государств в мире.
«Страна» посчитала, сколько лет понадобится разным странам, чтобы вакцинировать половину своих жителей при сохранении нынешних темпов. Обратите внимание, что у многих стран на это уйдет меньше года, в том время как Украина потратит 25 лет.
Украина — 25 лет,
Россия — 1,8 лет,
Турция — 437 дней,
Бразилия — 403 дня,
Словакия — 344 дня,
Польша — 253 дня,
Германия — 223 дня,
Румыния — 222 дня,
Греция — 191 день,
США — 78 дней,
Венгрия — 74 дня,
Израиль — 23 дня.
Конечно, ситуация еще может измениться, ведь министерство здравоохранения пытается ускорить темпы вакцинации. А пока что по показателю вакцинированных на сто человек населения Украина находится на последнем месте среди всех своих соседей. Первые четыре места у: Венгрии, Польши, Словакии и Румынии.
За последние дни число прививаемых в Украине постепенно растет — за вчера укололи рекордные 5 898 человек. Но это все равно очень медленно. Всего же с начала вакцинации — за 15 дней — смогли начать прививать лишь 0,06% населения.
Ученые пришли к выводу, что «британский» штамм коронавируса примерно на 64% смертоноснее более ранних штаммов. Помимо этого, он также легче распространяется.
Ученый из Института биохимии НАН Украины Владимир Галицкий считает, что весенняя волна заболеваемости продлится до середины мая, а ее пик выпадет на начало апреля. При этом суточный прирост новых подтвержденных случаев коронавируса может достичь отметки в 40 000, а число летальных случаев — 1 000.