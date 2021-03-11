Погода в Украине 12 марта будет продиктована атмосферным фронтом, который принесет в большинство областей снег, мокрый снег, метели и налипание мокрого снега, на Западе ожидается преимущественно дождь и мокрый снег.

Своим прогнозом поделилась в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, до Харьковской области и Днепропетровской области влажная воздушная масса дойдет либо поздно вечером, либо уже 13 марта.

В Крыму, Запорожье, Донецкой и Луганской областях завтра осадков не будет.

Ветер в Украине ожидается южного, юго-западного направлений, сильный, до штормовых порывов.

Температура воздуха в течение дня пятницы будет колебаться около нуля, на востоке до -3 градусов, в западной части теплее, там 4-7 тепла.

В Киеве 12 марта усилится ветер, а днем придет атмосферный фронт со снегом и мокрым снегом. Температура воздуха в столице 12 марта будет колебаться около нуля.

Потепление ожидается в субботу-воскресенье.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил детальный прогноз погоды на весну.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая.

Леонид Горбань также предупреждал о том, что погода не спешит радовать украинцев теплом, несмотря на то, что за окном уже весна. Согласно прогнозам, в этом году ожидается холодная и поздняя весна — морозы ожидаются даже в апреле, прохладно будет и после Пасхи (в этом году она отмечается 2 мая).