В Министерстве здравоохранения Украины обновили список зон карантина.

11 марта в «оранжевой» зоне оказалась:

Киев,

Винницкая область,

Донецкая область,

Киевская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Сумская область,

Тернопольская область,

Хмельницкая область,

Черкасская область.

В «красной» зоне остались четыре области: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая.

Показатель госпитализаций больных с коронавирусом превышает допустимую норму в девяти регионах – Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В Украине фиксируют третью волну коронавируса.

Ученый из Института биохимии НАН Украины Владимир Галицкий считает, что весенняя волна заболеваемости продлится до середины мая, а ее пик выпадет на начало апреля. При этом суточный прирост новых подтвержденных случаев коронавируса может достичь отметки в 40 000, а число летальных случаев — 1 000.