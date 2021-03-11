В Министерстве здравоохранения Украины обновили список зон карантина.
11 марта в «оранжевой» зоне оказалась:
- Киев,
- Винницкая область,
- Донецкая область,
- Киевская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Сумская область,
- Тернопольская область,
- Хмельницкая область,
- Черкасская область.
В «красной» зоне остались четыре области: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая.
Показатель госпитализаций больных с коронавирусом превышает допустимую норму в девяти регионах – Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
В Украине фиксируют третью волну коронавируса.
Ученый из Института биохимии НАН Украины Владимир Галицкий считает, что весенняя волна заболеваемости продлится до середины мая, а ее пик выпадет на начало апреля. При этом суточный прирост новых подтвержденных случаев коронавируса может достичь отметки в 40 000, а число летальных случаев — 1 000.