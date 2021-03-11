В Украине фиксируют третью волну коронавируса и пик заболеваемости COVID-19 придется на начало апреля. Новая волна будет значительно стремительнее, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой.

Такое мнение высказал врач и ученый из Института биохимии НАН Украины Владимир Галицкий, сообщает НАН Украины.

Галицкий считает, что весенняя волна заболеваемости продлится до середины мая, а ее пик выпадет на начало апреля. При этом суточный прирост новых подтвержденных случаев коронавируса может достичь отметки в 40 000, а число летальных случаев — 1 000.

«Интенсивное проведение прививок могло бы помешать стремительному развитию эпидемии в Украине. Чтобы сорвать весеннюю волну заболеваемости, в данный момент следовало бы вакцинировать уже около 50-70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень невысокие», — подчеркнул он.

Ученый рекомендует украинцам не ездить в общественном транспорте, не посещать массовые мероприятия, спортзалы, развлекательные центры и заведения питания, избегать необязательных контактов и носить респираторы со степенью защиты FFP3 и защитные очки. Кроме того, по возможности — вакцинироваться.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксирован резкий скачок смертности от COVID-19 — 10 марта скончались 262 пациента.

Поставки вакцины против COVID-19 американской компании Pfizer в Украину ожидаются в ближайшие недели. Партия вакцины может быть отправлена с территории Еврослюза.