Правила въезда в Турцию изменятся для украинцев с 15 марта.

С этой даты все иностранцы, въезжающие в страну (за исключением транзитных пассажиров), будут обязаны заполнить специальную электронную форму, для того чтобы при обнаружении заразившегося COVID-19 отследить всех летевших с больным в одном самолете.

Таким образом Минздрав Турции намерен эффективнее бороться с распространением инфекции, передает Hurriyet.

Заполнить форму необходимо за 72 часа до прибытия в Турцию. Анкета находится на сайте турецкого Минздрава (https://register.health.gov.tr).

Необходимо указать дату прибытия, паспортные данные, адрес отеля (апартаментов), где собирается проживать турист, контактный телефон и адрес электронной почты.

Пассажиров, которые не заполнят анкету, не будут пускать в страну.

В случае обнаружения факта того, что заявитель подал заведомо неправильные данные, ему грозит либо крупный штраф, либо иные административные санкции.

В Турции признали, что несмотря на активную вакцинацию населения, наблюдается новый всплеск заболеваемости. 10 марта количество новых заболевших было самым высоким с начала года — 14,5 тыс. случаев.

Специалисты здравоохранения предупреждают, что в апреле есть риск выйти на показатели в ежедневные 20 тысяч заболевших в сутки.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина 5 марта обновила список стран «красной» зоны. Сейчас в него входят 54 страны, неделей ранее было 61.

В то же время, для украинцев сейчас открыты 95 стран мира. Их можно посетить с соблюдением определенных карантинных ограничений.