Появились подробности обнаружения тела 7-летней Маши Борисовой, которую почти пять суток разыскивали родители, волонтеры и соседи в Херсонской области.

Как сообщили в правоохранительных органах, местный житель пришел к хозяйственным постройкам срезать виноград и наткнулся на тело ребенка.

«Могу точно сказать, что этот недостроенный сарай мы накануне несколько раз осматривали. Тела девочки там не было. Оно появилось лишь сегодня, 11 марта. Вероятнее всего, тело подбросили сегодня утром или ночью. Местный житель увидел подозрительный мешок в недостроенном сарае и вызвал полицию», — рассказывает источник в полиции.

У ребенка на шеи были обнаружены следы, характерные для удушения. Девочка была в той же одежде, в которой она исчезла 7 марта.

«Сейчас будет назначен ряд экспертиз. Мы не исключаем, что могло иметь место сексуальное насилие. Подозреваемый пока не задержан. Но от хозпостройки наши поисковые собаки уверенно взяли след и привели к одному из домов в селе Счастливое. К какому именно дому, сказать не могу. Пока это тайна следствия. Возможно, скоро будет официальное сообщение», — добавил источник.

Также сообщается, тело ребенка было найдено на той же улице, где Маша жила с родителями. Мешок, в котором девочку нашли, был белым и полиэтиленовым, крепко завязанным.

В полиции предполагают, что девочку где-то удерживали или прятали ее тело, а 11 марта подбросили. Данную хозяйственную постройку осматривали несколько раз – и полиция, и волонтеры.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине из-за участившихся самоубийств среди подростков полиция объявила войну «группам смерти«.

Отметим, причиной детских самоубийств зачастую становятся «группы смерти», коих в украинском сегменте интернета сейчас насчитывается не менее 17.