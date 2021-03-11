Украину могут поделить на 10 функциональных зон с целью более эффективного развития.
Об этом сообщает министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, сообщает пресс-служба ведомства.
«Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам», — считает министр.
По его словам, идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, — а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и деревни, которые требуют совершенно разного подхода к стратегии развития.
«Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями», — сказал глава Минрегиона.
В рамках государственной региональной политики на период до 2027 года определены следующие функциональные типы территорий:
- Горные территории Украинских Карпат
- Макрорегион «Азов-Черное море»
- Пограничные регионы
- Пограничные территории в неблагоприятных условиях
- Временно оккупированные территории Украины
- Природоохранные территории (Изумрудная сеть)
- Городские агломерации
- Центры экономического развития
- Монофункциональные старопромышленные города
- Сельские территории в неблагоприятных условиях
Накануне в Офисе президента презентовали стратегию развития системы здравоохранения и социальной политики, в ее рамках представили систему перехода к страховой медицине, а также обсудили развитие социальной политики, остановившись на создании системы накопительного пенсионного обеспечения.