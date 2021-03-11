Украину могут поделить на 10 функциональных зон с целью более эффективного развития.

Об этом сообщает министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам», — считает министр.

По его словам, идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, — а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и деревни, которые требуют совершенно разного подхода к стратегии развития.

«Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями», — сказал глава Минрегиона.

В рамках государственной региональной политики на период до 2027 года определены следующие функциональные типы территорий:

Горные территории Украинских Карпат

Макрорегион «Азов-Черное море»

Пограничные регионы

Пограничные территории в неблагоприятных условиях

Временно оккупированные территории Украины

Природоохранные территории (Изумрудная сеть)

Городские агломерации

Центры экономического развития

Монофункциональные старопромышленные города

Сельские территории в неблагоприятных условиях

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