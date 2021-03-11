В Черном море продолжается спасательная операция на месте крушения судна «Volgo Balt 179».

Об этом сообщает Государственная служба морского и речного транспорта Украины.

Служба также озвучила имена погибших — это капитан сухогруза — Борисенко Александр и электромеханик — Лисаченко Григорий.

Продолжаются поиски старшего помощника капитана Болатханова Рамзана.

Спасены:

— Севера Юрий;

— Хлизнуца Игорь;

— Чернов Александр;

— Гайдай Сергей;

— Морозов Денис;

— Соловьев Виталий;

— Ремишевский Николай;

— Дементьев Сергей;

— Николаенко Дмитрий;

— Соколова Ангелина.

Судно Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышло из российского порта Ростов-на-Дону и направлялось в порт Констанца (Румыния). Румынский портал Playtech сообщал, что судно шло с грузом угля.

Напомним, осенью 2020 года с одесского пляжа убрали затонувший бункеровщик Delfi. Как известно, шторм сорвал с якоря Delfi, который находился в акватории порта «Южный», 21 ноября 2019. 22 ноября его прибило к одесскому берегу в районе пляжа «Дельфин».

В начале 2020 года российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии. Удалось спасти 7 членов экипажа.