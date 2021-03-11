В Черном море продолжается спасательная операция на месте крушения судна «Volgo Balt 179».
Об этом сообщает Государственная служба морского и речного транспорта Украины.
Служба также озвучила имена погибших — это капитан сухогруза — Борисенко Александр и электромеханик — Лисаченко Григорий.
Продолжаются поиски старшего помощника капитана Болатханова Рамзана.
Спасены:
— Севера Юрий;
— Хлизнуца Игорь;
— Чернов Александр;
— Гайдай Сергей;
— Морозов Денис;
— Соловьев Виталий;
— Ремишевский Николай;
— Дементьев Сергей;
— Николаенко Дмитрий;
— Соколова Ангелина.
Судно Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышло из российского порта Ростов-на-Дону и направлялось в порт Констанца (Румыния). Румынский портал Playtech сообщал, что судно шло с грузом угля.
Напомним, осенью 2020 года с одесского пляжа убрали затонувший бункеровщик Delfi. Как известно, шторм сорвал с якоря Delfi, который находился в акватории порта «Южный», 21 ноября 2019. 22 ноября его прибило к одесскому берегу в районе пляжа «Дельфин».
В начале 2020 года российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии. Удалось спасти 7 членов экипажа.