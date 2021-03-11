В городе Каменка-Днепровская Запорожской области расследуют смерть 5-месячного мальчика — ребенок умер в доме без электроснабжения и отопления.

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

10 марта около 5 часов утра в отделение полиции поступила информация о смерти мальчика 5 месяцев, которого доставили из одного из частных домов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

На месте трагедии копы выяснили, что погибший мальчик жил с матерью и сестрой двух лет в хозяйственной постройке, которую недавно сняла 28-летняя женщина из Энергодара.

По информации правоохранителей, она нигде не работала, на учете службы по делам детей Каменка-Днепровской территориальной общины не находилась. Проживала семья без электроснабжения и отопления, в условиях полной антисанитарии.

По словам женщины, в тот день она была в гостях у соседки, они пили пиво. Детей, по ее словам, она оставила без присмотра на несколько часов. Когда вернулась, покормила младенца, а потом уснула, проснувшись, увидела, что ребенок мертв. Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

Двухлетнюю дочку девочки доставили в местную больницу для проведения полного медицинского обследования.



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