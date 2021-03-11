Европейское агентство лекарственных средств (EMA) порекомендовало к применению однодозовую вакцину против COVID-19 под названием Janssen от компании Johnson & Johnson.

Как сообщается, агентство пришло к выводу, что эта вакцина соответствует нормам эффективности, безопасности и качества. Таким образом, вакцина Janssen стала четвертой, одобренной на территории ЕС, передает EMA.

Препарат предназначен для лиц старше 18 лет.

«Благодаря этому последнему положительному заключению власти Европейского Союза получат еще один вариант борьбы с пандемией и защиты жизни и здоровья своих граждан», – заявила Эмер Кук, исполнительный директор EMA.Вакцину Janssen исследовали в США, Южной Африке и странах Латинской Америки.

В испытаниях этой вакцины принимали участие более 44 тысяч человек. Эффективность препарата оценили в 67% – настолько снизилось количество симптоматических случаев COVID-19 у людей, получивших вакцину, по сравнению с теми, кому сделали фиктивную инъекцию.

Побочные эффекты после введения вакцины зафиксированы легкие и умеренные, и исчезли спустя несколько дней. Среди них самыми распространенными были боль в месте инъекции и в мышцах, головную боль, усталость и тошноту.

Как мы уже рассказывали ранее, Дания и Норвегия приостановили вакцинацию населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Дания приняла такое решение после сообщения о возможном побочном эффекте в виде образования тромбов.

Тем временем, в Украине за прошедшие сутки, 10 марта, прививку от коронавируса сделали 5898 человек. Всего с начала вакцинации препарат получили 29 378 человек — все они получили только первую дозу.