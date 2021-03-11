В сети опубликовали фотографии повседневной жизни людей, которые жили в СССР.

Пост со снимками обнародовал блогер Максим Мирович.

По его словам, это запрещенные в СССР документальные фото обычной советской жизни:

«Кадры, представленные в подборке, сделаны фотографами Владимиром Воробьевым и Владимиром Соколаевым … И Воробьев, и Соколаев работали обычными советскими фотографами, снимающими передовиков производства и работу роторной жатки для местной прессы, но время от времени снимали так сказать «для себя» — и жизнь, запечатленная на этих снимках, разительно отличалась от того, что публиковала советская пресса».

Мирович также описал каждый снимок.

«Праздник масленицы у шахтёров», 1984 год. Потрясающе атмосферный снимок, хорошо передающий атмосферу «добровольно-принудительных» совковых праздников. В пропагандистских фильмах на таких мероприятиях всегда светило солнце и все посетители улыбались ослепительными улыбками — а в жизни всё часто выглядело как-то так.

«Электрослесарь на коксовой батарее», 1980 год. Снимок выглядит странно и сюрреалистически, и можно даже подумать, что это постановочное фото — но это не так. На снимке запечатлён мастер, который пришёл в цех КМК, чтобы починить цеховые часы, но у коксовой батареи местами выделяется газ, от которого человек пьянеет. Опьяневший мастер вышел на воздух, чтобы прийти в себя — и здесь его запечатлел фотограф.

«Опала куриной тушки», 1980-е. Для молодых, думаю, надо пояснить смысл действа, разворачивающегося перед объективом фотографа — совковые куры часто продавались очень плохо ощипанными, с остатками пера. Чтобы привести их в более-менее приличное состояние, тушку опаливали либо дома над газом (с жутким запахом жженого волоса), либо вот так как на фото — во дворе на костре.

«Роддом. Кефир после родов», 1981 год. В этом снимке «прекрасно» всё — и женщина, которая вынуждена после родов лежать на каталке в коридоре.

«Обеденный перерыв в механических мастерских Запсибгеологии», 1983 год.

«Рабочая столовая строителей сталеплаильного цеха», 1981 год.

«Обед бригады на свиноферме»

«Газетный киоск на улице Металлургов».

«Побелка классного потолка», 1982 год.

«Женщины с беляшами и тележкой кирпичей», 1981 год.

Снимок под названием «Очередь в ванной», сделан 29 мая 1981 года в Новокузнецком Доме ребёнка.

«Продажа бараньих костей».

«Люди с мясом на улице Энтузиастов».

«Центральный рынок на улице Курако», 1983 год.

«Пассажир трамвая с яйцами».

«Портрет с покупками».

«Продавец букетов», снимок 1980 года.

«Очередь в ожидании продавца»

«Лекция о международном положении»

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