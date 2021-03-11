Верховная Рада намерена запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам. Соответствующую рекомендацию озвучил комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Подробности обнародовало информационное управление Аппарата ВР.

«Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона №5122 за основу и в целом как закон. Основной задачей законопроекта является невозможность неконтролируемого потребления медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, отличных от прямого назначения продукта», — указано в сообщении.

Также, комитет поддержал и изменения в Кодекс об административных правонарушениях об усилении ответственности за нарушение требований законодательства Украины о лекарственных средствах.

Документом устанавливаются более высокие штрафы и предусматривается, что составлять протоколы и рассматривать дела о таких нарушений будет Гослекслужба, уполномоченная законом контролировать деятельность аптек.

Как мы уже рассказывали ранее, Полтавской и Ивано-Франковской областях зафиксированы новые случаи отравления подростков аптечными лекарствами.

А в Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализировали 16-летнюю девушку, которая приняла 30 таблеток.