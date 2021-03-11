Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции в Украину оккупированного Крыма и Севастополя. Принятый документ будет открыт для общественности.

Соответствующее заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Все смогут с ним в ближайшее время ознакомиться. Кроме того, мы решили на заседании СНБО, что Стратегия деоккупации Крыма будет иметь официальный перевод на английский язык, и все наши партнеры получат этот документ в ближайшее время», — пояснил Данилов.

Работа над стратегией по деоккупации продолжалась более года с привлечением представителей многих институтов, в частности, Меджлиса крымскотатарского народа.

«Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма», — подчеркнул секретарь СНБО.

Как мы уже рассказывали ранее, США никогда не признают незаконную аннексию Крыма. А также, Вашингтон намерен продолжать помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

Тем временем, так называемые «власти» оккупированного Крыма намерены подать иск против Украины для компенсации якобы нанесенного водной блокадой ущерба.