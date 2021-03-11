В Украине зафиксировано 9084 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы — 4250 человек, выписаны из больниц — 3736 человек, умерли — 262.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1425522 лица;

выздоровели — 1210246 человек;

летальных случаев — 27 685;

проведен ПЦР-тестов — 7235711.

