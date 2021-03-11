В Украине за прошедшие сутки, 10 марта, прививку от коронавируса сделали 5898 человек. Всего с начала вакцинации препарат получили 29 378 человек — все они получили только первую дозу.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Тернопольской области (500 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3504 прививки), наименьшее — в Закарпатской области (494 прививки).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область — 420 прививок;
Волынская область — 160 прививок;
Днепропетровская область — 469 прививок;
Донецкая область — 370 прививок;
Житомирская область — 132 прививки;
Закарпатская область — 50 прививок;
Запорожская область — 210 прививок;
Ивано-Франковская область — 198 прививок;
Киевская область — 470 прививок;
Кировоградская область — 160 прививок;
Луганская область — 250 прививок;
Львовская область — 269 прививок;
Киев — 100 прививок;
Николаевская область — 150 прививок;
Одесская область — 250 прививок;
Полтавская область — 380 прививок;
Ровенская область — 170 прививок;
Сумская область — 260 прививок;
Тернопольская область — 500 прививок;
Харьковская область — 100 прививок;
Херсонская область — 310 прививок;
Хмельницкая область — 100 прививок;
Черновицкая область — 120 прививок;
Черниговская область — 40 прививок.
Черкасская область — 260 прививок.