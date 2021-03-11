В Украине за прошедшие сутки, 10 марта, прививку от коронавируса сделали 5898 человек. Всего с начала вакцинации препарат получили 29 378 человек — все они получили только первую дозу.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Тернопольской области (500 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3504 прививки), наименьшее — в Закарпатской области (494 прививки).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 420 прививок;

Волынская область — 160 прививок;

Днепропетровская область — 469 прививок;

Донецкая область — 370 прививок;

Житомирская область — 132 прививки;

Закарпатская область — 50 прививок;

Запорожская область — 210 прививок;

Ивано-Франковская область — 198 прививок;

Киевская область — 470 прививок;

Кировоградская область — 160 прививок;

Луганская область — 250 прививок;

Львовская область — 269 прививок;

Киев — 100 прививок;

Николаевская область — 150 прививок;

Одесская область — 250 прививок;

Полтавская область — 380 прививок;

Ровенская область — 170 прививок;

Сумская область — 260 прививок;

Тернопольская область — 500 прививок;

Харьковская область — 100 прививок;

Херсонская область — 310 прививок;

Хмельницкая область — 100 прививок;

Черновицкая область — 120 прививок;

Черниговская область — 40 прививок.

Черкасская область — 260 прививок.

