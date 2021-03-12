Погода в субботу, 13 марта, в Украине ожидаются с мокрым снегом и дождем. Однако в большинство областей страны вернется тепло.

Так, температура в некоторых западных областях поднимется до 12 тепла градусов тепла, однако ночью на севере Украины столбики термометров могут опуститься до 10 градусов мороза.

Детальный прогноз представили синоптики Украинского гидрометцентра.

В ночь на 13 марта в Украине, кроме западных и большинства восточных регионов, будет идти мокрый снег.

Днем в субботу, существенных осадков не ожидается, только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях будет идти дождь.

Ночью и утром на дорогах, за исключением юга, местами будет гололед. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха на Прикарпатье и Закарпатье 13 марта будет составлять от +4 до +9, а ночью она ожидается от -3 до +2 тепла.

В восточных регионах и Сумской области днем будет от -1 до +4, а ночью 5-10 градусов ниже нуля.

Как мы уже рассказывали ранее, весна не спешит с теплом, ближайшие дни омрачит похолодание и осадки. В целом весь март будет достаточно типичным — переменчивым и преимущественно прохладным.

Также синоптики считают, что весны в этом году практически не будет — холодные дни внезапно сменит лето. Синоптики поделились своими прогнозами погоды на ближайшие 90 дней.