Пророссийские боевики за сутки 12 марта 11 раз нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе. В то же время, ситуация в зоне ООС остается контролируемой.

Детальную сводку обнародовал пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Так, обстрелы боевиков были зафиксированы в районе населенных пунктов Екатериновка и Пивденне. Террористы открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А также, вооруженные формирования РФ открывали огонь по украинским позициям возле Старогнатовки. Оккупанты применяли автоматические станковые гранатометы.

Также боевики обстреливали позиции ООС вблизи поселков Тарамчук и Пески из стрелкового оружия.

12 марта российско-оккупационные войска стреляли и в районе населенного пункта Гнутово из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье — из ручных противотанковых гранатометов.

На вражеские обстрелы украинские военные стреляли в ответ. К счастью, в результате вражеских обстрелов, никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Как мы уже рассказывали ранее, 11 марта вооруженные формирования РФ четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ранен.

А также, Кравчук считает, что решение СНБО о введении новых санкций не могут привести к обострению ситуации на Донбассе со стороны Российской Федерации.