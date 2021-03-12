Украинцев, которые не оплачивают коммуналку, могут серьезно наказать. В частности к должникам может применяться ответственность в виде: взыскания пени, прекращения предоставления коммунальных услуг, выселение из жилья и обращения взыскания на недвижимость.

Об этом сообщает Центр по предоставлению бесплатной правовой помощи.Пеня

Так, в случае несвоевременной оплаты платежей потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. При этом общий размер пени не должен превышать 100% от общей суммы долга. Пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищных субсидий и/или наличии у потребителя задолженности по оплате труда.Прекращение предоставления коммунальных услуг

Применяется в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме и сроки, установленные законом и договором, кроме случаев, когда качество и/или количество таких услуг не соответствуют условиям договора. При этом отключение электроустановки может применяться только в случае неуплаты использованной (потребленной) электроэнергии.Обращение взыскания на имущество должника

Заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации. Однако этому предшествует обращение поставщика коммунальных услуг в суд с иском или заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности, так как факт задолженности не является основанием для выселения.

В случае вынесения судом положительного решения или выдачи судебного приказа о взыскании суммы задолженности поставщик должен обратиться к исполнительной службе или частному исполнителю с документом о взыскании в принудительном порядке, в том числе и путем наложения ареста на имущество. Вместе с жилым домом взыскание относится на прилегающий земельный участок, принадлежащий должнику. После документального подтверждения, исполнитель накладывает на него арест и вносит сведения о аресте в соответствующий реестр.

Как сообщалось ранее, коммунальные тарифы за последний год (по сравнению с февралем прошлого года) выросли на 18,6%. при этом средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в феврале 2021 года снизились на 1,8%.

Тарифы на газ в Украине с 1 апреля станут рыночными. Фиксированную цену в 6,99 грн отменят, а поставщики будут предлагать разные тарифы.