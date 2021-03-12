«Коллективный иммунитет» от COVID-19 в странах Евросоюза может быть достигнут к концу лета. Такое мнение было озвучено несмотря на сокращение поставок вакцины от компании AstraZeneca.

Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Я убежден, что мы сможем достичь «коллективного иммунитета» к концу лета», — уверен Бретон.

Так он прокомментировал информацию о том, что компания AstraZeneca уведомила Еврокомиссию о сокращении поставок вакцин в страны ЕС в марте на 25%.

Также, четверг, 11 марта, ЕС разрешил использование вакцины компании Johnson & Johnson, что позволит увеличить вакцинацию европейского населения.

«Для нас хорошая новость, что портфель вакцин для ЕС продолжает расширяться, в четверг к ним добавилась четвертая вакцина… Без сомнения, мы продвигаемся вперед, есть целый ряд заводов, которые работают хорошо или очень хорошо», — заявил еврокомиссар.

В то же время, официальный представитель ЕК Эрик Мамер отметил, что Еврокомиссия «продолжает рассчитывать завершить вакцинацию 70% взрослого населения ЕС к концу сентября».

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине наблюдается стремительный рост суточной заболеваемости COVID-19. Скорее всего это происходит из-за успешной мутации вируса, а также абсолютной беспомощности противоэпидемических мероприятий.

Тем временем, в ВОЗ заявили, что преимущества вакцины AstraZeneca по-прежнему перевешивают ее риски.