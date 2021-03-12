Израиль разрабатывает механизмы, которые позволят туристам приезжать в Израиль для вакцинации от коронавируса.

Такое заявление сделал директор компании «New Life Assistance» Карина Вайнер, сообщает «Интерфакс-Украина».

«В настоящее время в Израиле разрабатывают механизмы, которые откроют въездной вакцинный туризм. Пока вакцину могут получить только пациенты, которые по другим нозологиям приезжают на лечение в Израиль», — заявила она.

Согласно предварительной информации, «вакцинным» туристам могут предлагать специальные турпакеты, которые будут включать в себя и стоимость вакцины против COVID-19.

«Пока не могу сказать, какая будет стоимость. Возможно, это будет туристический пакет плюс стоимость прививки $100-200», — предположила она.

Также по словам Вайнер, что «пока не понятно, будет ли медицинский турист приезжать в Израиль на вакцинацию дважды, для получения двух доз вакцины, или будет оставаться в Израиле до получения второй дозы».

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине за сутки прививку от коронавируса сделали 8 859 человек. Всего с начала вакцинации привили 38 237 человек — все они получили только первую дозу препарата.

Также стало известно, срок годности вакцины против COVID-19 Covishield, которой вакцинируют украинцев, заканчивается в июне в 2021 года.