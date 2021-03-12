Карантин в «красных» зонах эпидемиологической опасности из-за COVID-19, смогут ослабить только в случае стабилизации показателей в течение не менее пяти дней подряд.

Подробности озвучили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, передает Обозреватель.

Так, согласно постановлению Кабинета министров от 9 декабря 2020 № 1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», решение об отмене «красного» уровня эпидемической опасности принимается Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Для этого необходимо, чтобы «красная зона» достигла показателей, которые характеризуют отсутствие признаков, предусмотренных пунктом 3-3 настоящего постановления, в течение не менее пяти дней подряд.

Соответственно, установленные постановлением КМУ показатели (процент инфицированных, охват тестирования населения, уровень госпитализаций, загруженность коек с кислородом) должны соответствовать нормам.

Как мы уже рассказывали ранее, в Виннице частичные ограничения «красной» зоны карантина в связи с резким ростом количества больных COVID-19.

Тем временем, Минздрав Украины обновил список карантинных зон по стране. В Киеве и еще 7 областях превышен уровень госпитализаций.