Министерство Украины обновило список карантинных зон по стране. В Киеве и еще 7 областях превышен уровень госпитализаций.

Об этом свидетельствуют данные ведомства.

Так, в Киеве показатель госпитализаций составляет 73,7 на 100 тысяч населения при норме 60. Также этот показатель превышен в Ивано-Франковской (130,5), Винницкой (121,2), Черновицкой (89,1), Житомирской (87,6), Закарпатской (87,3), Николаевской (77,4) и Хмельницкой (66,6) областях.

При этом по состоянию на 12 марта в «красной» зоне карантина остаются четыре области — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

В «оранжевой» зоне 10 регионов — Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

В «желтой» — Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

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