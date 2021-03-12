В сети считают, что к убийству 7-летней Маши Борисовой в Херсонской области может быть причастна ее семья.

На странности в расследовании дела обращает внимание в Facebook Назар Приходько.

Он прямо говорит, что «все село нужно прогнать через детектор лжи». Также добавляет, что «полиция начала проверку семьи погибшей Марии на детекторе лжи, вот и правильно».

В своей публикации он подробности перечисляет странности в деле:

Когда Маша пропала, она гуляла со старшим братом, который вернулся домой сам и не смог объяснить, куда делась сестренка.

В первые же сутки, по словам «бабушек на лавочке», жители села обыскали всю деревню, «каждый дом, подвал и чердак» и никого не нашли.

Далее привлекли полицию с собаками. Собаки потеряли след Марии на автобусной остановке, что на трассе. Мать девочки сразу выдвинула версию о том, что дочь украли.

На помощь полиции и местным жителям прибыли волонтеры из Днепра и Павлограда, которые имеют опыт поисковых операций. Они тоже обыскали деревню и ничего не нашли. Радиус поиска был увеличен до 10-ти километров. В итоге девочку нашли мертвой в сарае родного поселка.

Приходько утверждает, что его настораживает в истории то, что 10-летний брат Маши не может объяснить, куда делась сестра. Более того, одновременно ее мать говорит, что девочки в селе нет.

«Ну ок, возьмем за основу похищение: если следы Марии обрываются на остановке, значит ее посадили в машину. Учитывая то, где ее нашли — похитителем может быть односельчанин, которому девочка доверяла и которого знала. И тогда возникает вопрос: где она была все время, если село дважды прочесывали, в том числе сарай, где нашли ее тело в мешке. Тот сарай прочесывали трижды, а сегодня хозяин сарая обнаружил тело. И здесь мы вернемся к началу: а мамин дом прочесывали? А с братом говорили кроме мамы? Повторюсь: как это 10-летний ребенок, который умеет говорить, не может объяснить, куда делась сестра после их совместной прогулки? Я сейчас никого не обвиняю — я не прокурор, и приведенные мною факты заставляют очень сильно задуматься», — резюмирует Приходько.

Как сообщалось ранее, местный житель пришел к хозяйственным постройкам срезать виноград и наткнулся на тело ребенка. У ребенка на шеи были обнаружены следы, характерные для удушения. Девочка была в той же одежде, в которой она исчезла 7 марта.

Добавим, украинская киберполиция задержала двух кураторов «групп смерти» в социальных сетях, в обоих случаях ими оказались несовершеннолетние девочки. Их направили на принудительное лечение.