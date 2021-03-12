Весны в этом году практически не будет — холодные дни внезапно сменит лето. Синоптики поделились своими прогнозами погоды на ближайшие 90 дней.

Детальные прогнозы собраны в материале «Сегодня».

Если коротко, то украинцев в нынешнем году ждет поздняя весна и раннее лето. Прогноз погода от завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вазиры Мартазиновой

По ее словам, холода в марте еще вернутся: «Оттепель будет недолгой, в марте снова ударят морозы и снегопады. Но сильных морозов, более 10-15 градусов ночью, уже не ожидаем. Во второй половине марта снова потеплеет».

Также Мартазинова рассчитала, что апрель и май ожидаются с переменной погодой и большим, даже экстремальным, количеством осадков. Об этом говорят исследования долговременных перемещений воздушных масс в Северном полушарии.Прогноз от завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух

По ее словам, , существенных месячных и сезонных аномалий приземной температуры воздуха и количества осадков в Украине весной не ожидается. А вот обильный снег, выпавший в январе и феврале, весной положительно скажется на полноводности рек и снизит пожароопасность в марте и апреле.

Она также добавила, что средние за сезон значения температуры будут в пределах нормы, при этом нынешний март может быть несколько прохладнее обычного, а май теплее.

По прогнозам Балабух, возможны кратковременные заходы арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые обусловят неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны.Прогноз от народного синоптика Леонида Горбаня

По его расчетам, весна окажется поздней и короткой. В марте она порой будет похожей на теплую зиму, а в мае – на нежаркое комфортное лето.

Март – зима

Месяц начнется снегом, дождями и морозами, но холода уйдут уже 5-6 марта, осадки прекратятся, днем температура поднимется выше ноля. По-настоящему весенняя погода продержится с 10 по 15-16 марта, затем снова вернется зима. В конце второй трети возможен снег с дождем и ночными морозами до -3 градусов. Лишь последняя 10-дневка марта окажется теплой, ближе к апрелю «запахнет весной» по-настоящему.

Апрель – весна

Увы, «запах весны» улетучится быстро. Первая апрельская неделя ожидается холодной, без осадков, но с ночными морозами до -3 градусов. К концу первой трети потеплеет, но небо затянется тучами и пойдут дожди. К середине месяца снова похолодает. Температурные качели продолжатся всю вторую половину апреля: каждые 3-5 дней теплые погожие дни будут чередоваться с прохладными. Дневная температура поднимется до +20 градусов лишь в 20-х числах месяца. Закончится апрель ливнями, но среднесуточная температура уже не опустится ниже +12…14 градусов.

Май – лето

Весь май, по расчетам Леонида Горбаня, будет теплым, порой жарким и с обильными грозовыми дождями. Лишь 6-8-го числа после сильного холодного ливня возможно краткое снижение температуры до +10…12 градусов днем. В северных и восточных регионах в эти даты не исключены даже ночные заморозки, там температура опустится до 0 градусов. Но уже к 10 мая стремительно потеплеет, и начнется настоящее лето. В 20-х числах мая жара будет зашкаливать выше 30 градусов. Но в третьей трети из-за двух периодов кратких, но обильных ливней установится комфортная погода – днем 25-27 градусов тепла. А вот к концу весны чуть похолодает, днем до +20…22 градусов.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на весну.

Леонид Горбань также предупреждал о том, что погода не спешит радовать украинцев теплом, несмотря на то, что за окном уже весна. Согласно прогнозам, в этом году ожидается холодная и поздняя весна — морозы ожидаются даже в апреле, прохладно будет и после Пасхи (в этом году она отмечается 2 мая).