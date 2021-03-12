Все украинцы, которые хотят вакцинироваться, смогут получить две дозы препарата уже в 2021 году.

Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Я просчитал и говорю вам официально, сейчас: в 2021 году мы провакцинируем всех, у кого есть желание. Двумя дозами. Главное, чтобы не было никаких срывов, глобальных катаклизмов в поставках вакцин. В месяц можно делать пять миллионов прививок, есть каскадный метод», — сказал Ляшко.

Он также добавил, что кампания по вакцинации будет отличаться от остальных и будет доведена до конца:

«Вы все сейчас говорите о темпах наращивания, я отвечаю за отсутствие программных ошибок. Я в этой стране видел сорванные кампании иммунопрофилактики, в 2008, 2015, 2018 годах»

Как сообщалось ранее, вакцина от коронавируса американской компании Novavax показала эффективность 96,4%. На 86,3% она эффективна против британского штамма.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) порекомендовало к применению однодозовую вакцину против COVID-19 под названием Janssen от компании Johnson & Johnson.

Дания и Норвегия приостановили вакцинацию населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Дания приняла такое решение после сообщения о возможном побочном эффекте в виде образование тромбов.