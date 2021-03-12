В Конституционном Суде Украины, где продолжается скандал вокруг его главы Александра Тупицкого, на должности помощников друг другу устраивают жен, дочерей и других родственников. Проводится такое трудоустройство без конкурса.

Об этом говорится в расследовании «Схем».

«Закон требует, чтобы судьями Конституционного суда были лица с «высокими моральными качествами». Соответствует ли таким требованиям нынешний состав КСУ? Ведь судьи этого суда не спешат реагировать на расследование в отношении председателя КСУ Александра Тупицкого, на объявленное ему подозрение. Эти судьи массово пишут заявления о самоотводе из-за якобы конфликта интересов в рассмотрении резонансного дела об отмене части антикоррупционной реформы. Однако, впоследствии, все же голосуют.

Эти судьи устраивают своих жен, дочерей и других родственников помощниками друг к другу.

Это судьи, которые, несмотря на требования закона, до сих пор не имеют собственного этического кодекса, стандартами которого они должны руководствоваться в своей профессиональной деятельности», — говорится в подводке к расследованию.

В самом сюжете сообщается, что должности люди занимают без конкурса по представлению самого судьи.

К примеру, у судья Александра Литвинова с декабря 2018 года помощником работает Юлия Касминина (дочь другого судьи КСУ Александра Касминина). В 2020 году она заработала до 400 тысяч гривен.

Интересно, что самого Касминина помощником работает Ольга Шаптала – невестка бывшей главы КС Натальи Шапталы.

Жена бывшего судьи КС Михаила Гультая Тамара Федоренко работает помощником действующего судьи Виктора Кривенко. За прошлый год ее зарплата составила около 450 тысяч гривен.

https://www.youtube.com/watch?v=9i-_lQvJPzo

Напомним, в начале 2021 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении председателю Конституционного суда Александру Тупицкому.