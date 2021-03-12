Сумки, рюкзаки, пижамницы

Мягкие игрушки подходящего размера легко превращаются в детские сумки, рюкзаки и футляры для пижамы. Достаточно распороть плюшевого зверя в самой большой его части (обычно со стороны животика), очистить от наполнителя, пришить молнию или пуговицы с петельками, а также лямки или ручку — и оригинальный аксессуар готов! Таким же способом шьется удобный и веселый чехол на грелку.

Рамки и другой декор

Из небольших машинок, оловянных солдатиков и других мелких игрушек получается оригинальный декор для зеркал, фоторамок, светильников. Для этого игрушки покрываются краской подходящего оттенка и в хаотичном порядке приклеиваются к рамкам, ножкам, держателям и т. д. Симпатичную рамку для детских фото можно сделать и из мягкой игрушки. Для этого из картона вырезается основа нужной формы, обшивается мехом или тканью, а затем вместо подставки к ней пришивается мягкая игрушка.

Подхваты для штор

Мягкие зайки, мишки, обезьянки станут оригинальным оконным декором в детской. Если крепко обхватить их лапками шторы или занавески, получатся прекрасные подхваты. Сползти игрушкам не позволят завязки, резинки, липучки или магнитные заклепки, пришитые со внутренней стороны фигурки.

Полки для книг, фотографий и аксессуаров

Из прикрепленных к стене маленьких детских скейтов и поставленных на комод игрушечных грузовиков выходят отличные полки, особенно для комнаты мальчика. На них можно хранить книги, фотографии, коллекционные фигурки и другие нужные ребенку вещицы.

Ручки для шкафа и ящиков

Небольшие пластиковые фигурки легко превратить в нестандартные ручки для шкафа. Для этого игрушки красятся в нужный цвет (при необходимости) и клеятся на дверцы или ящики. Такой декор универсален, так как подходит и для детской, и для спальни, и для гостиной, и для рабочего кабинета. Главное — правильно подобрать фигурки и оттенок.

Подставки из конструктора

Из деталек конструктора, который малыш уже перерос, можно сделать яркие подставки для кухонных принадлежностей, карандашницы или ключницы. Некоторые умельцы собирают из лего-кубиков целые столы, которые становятся стильным элементом интерьера.

Цветочные горшки и кашпо

Крупную резиновую или пластиковую фигурку можно превратить в оригинальное кашпо для цветов, вырезав в спинке игрушки полость нужного диаметра. Если как основу использовать динозавра, получится импровизированный парк Юрского периода. А старый грузовичок в новой инкарнации станет нестандартным цветочным горшком.

Модное преображение

Если пришить к воротнику куртки, кофты или плаща миниатюрные плюшевые фигурки, одежда преобразится. Это простой и незатратный способ превращения обычного предмета гардероба в модель из коллекции модного дизайнера. Из игрушек даже можно пошить меховую шубку. Нетривиально и очень красиво!

Превратить игрушки в удобные и нужные вещи несложно. Вооружитесь предложенными идеями, придумайте свои варианты преображений — и подарите старым игрушкам шанс на вторую жизнь!