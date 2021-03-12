В Украине наблюдается стремительный рост суточной заболеваемости COVID-19. Скорее всего это происходит из-за успешной мутации вируса, а также абсолютной беспомощности противоэпидемических мероприятий.

Такое мнение у себя в Facebook высказал киевский инфекционист Евгений Дубровский.

По его словам, ни контроль на границах (самое важное), ни карантины, ни индивидуальные средства защиты не способны остановить коронавирус:

«Даже грипп исчез в этом году. Что весьма удивительно. А ковид — нет. И похоже, что переболеют все. За исключением тех, у кого потрясающий иммунитет или природная невосприимчивость к такого рода вирусам».

Он также обратил внимание на то, что в Украине продолжают бездумно назначать КТ и антибиотики при коронавирусе:

«По-прежнему, у многих, несмотря на годовалый опыт и практику, напрочь отсутствует критическое мышление и здравый смысл. Продолжаются бездумные назначения КТ, совершенно не понятно с какой целью. Продолжается назначение антибиотиков в первые дни болезни, без анализов, без обследований. Это сопровождается безупречной уверенностью ТАК победить вирус. А ведь столько про это говорили…».