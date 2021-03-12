Погода на выходных порадует украинцев теплом, но будет довольно ветрено.

Своим прогнозом поделилась в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 13 марта ветер будет умеренным, но в воскресенье снова усилится в западных, северных и центральных областях. Направление — юго-западное, южное.

При этом ожидается потепление. Температура воздуха в дневные часы на выходных будет колебаться в пределах 6-9 тепла, на востоке будет свежее: 1-4 тепла, на юге до 11 тепла, на западе — до 14 тепла.

Ближайшей ночью атмосферный фронт будет посыпать снегом и мокрым снегом полосу вдоль Харьковской области, Сумской области, Днепропетровской области и так до юга. Днем в субботу осадки прекратятся.

В воскресенье, 14 марта, очередной атмосферный фронт с северо-запада Европы принесет дожди в западные области. В Карпатах — снег и мокрый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Западные осадки достигнут в понедельник севера и центра Украины.

В Киеве завтра, в субботу, сильный ветер ослабнет, осадки прекратятся.

В воскресенье, 14 марта, также без осадков, однако ветер снова усилится. На выходных столбики термометров подскочат до 5-9 тепла.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на весну.

Леонид Горбань также предупреждал о том, что погода не спешит радовать украинцев теплом, несмотря на то, что за окном уже весна. Согласно прогнозам, в этом году ожидается холодная и поздняя весна — морозы ожидаются даже в апреле, прохладно будет и после Пасхи (в этом году она отмечается 2 мая).